Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.082 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat tipis 86 poin atau sekitar 0,47 persen ke level 18.082 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (5/11/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni para investor mempertimbangkan kemungkinan bahwa kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu (midterm elections) di Amerika dapat meningkatkan tekanan terhadap Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran.

“Hal ini memunculkan ekspektasi bahwa Kongres yang dikuasai oleh Demokrat dapat membatasi pendanaan untuk operasi militer dan mendorong pemerintah untuk menempuh penyelesaian melalui negosiasi,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Trump mengakui bahwa perang dengan Iran telah berkontribusi pada kekalahan partainya dalam pemilihan umum, sementara Wakil Presiden JD Vance juga mempertanyakan biaya politik dan ekonomi dari konflik tersebut.

Adapun Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki rencana dalam waktu dekat untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Iran, meskipun awal pekan ini Washington sempat melakukan serangan terbatas di Pulau Qeshm, Iran, tindakan yang mereka deskripsikan sebagai operasi defensif.

Para investor menafsirkan hasil pemilihan ini sebagai faktor yang berpotensi meningkatkan peluang de-eskalasi, yang pada akhirnya dapat melancarkan kembali aliran minyak melalui Selat Hormuz jalur pelayaran krusial bagi pasokan energi global. Namun, prospek tercapainya terobosan diplomatik masih belum pasti.

Qatar telah meningkatkan upaya mediasi antara Washington dan Teheran, tetapi seorang pejabat senior Iran mengungkapkan kepada Reuters bahwa kedua belah pihak masih jauh dari kesepakatan untuk mengakhiri konflik.