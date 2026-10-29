Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.137 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (29/10/2026), naik 47 poin atau sekitar 0,26 persen ke level 18.137 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakn Wakil Presiden AS JD Vance berupaya menghidupkan kembali negosiasi damai dengan mengirimkan surat kepada kepala Dewan Keamanan Iran, Mohsen Rezaei, demikian dilaporkan Wall Street Journal pada hari Rabu.

"Secara bersamaan Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Teheran tetap memberikan kesempatan bagi diplomasi untuk berhasil, seraya mengisyaratkan kemungkinan untuk menyelesaikan rencana tujuh hari mereka dalam waktu kurang dari sepekan, jika rencana tersebut disepakati," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Seorang pejabat yang mengetahui jalannya negosiasi mengungkapkan bahwa mediator dari Qatar telah menyampaikan draf kesepakatan baru kepada Iran untuk mengakhiri perang dengan AS dan Israel. Namun, seorang pejabat senior Iran menolak draf tersebut, menyebut gagasan yang diajukan tidak dapat diterima dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai sebuah tawaran serius.

Sebelumnya, Pasukan pemerintah Yaman menyatakan bahwa kelompok Houthi menyerang bandara Aden pada hari Rabu. Serangan tersebut terjadi sehari setelah kelompok Houthi mengeklaim telah menghantam kilang minyak terbesar Arab Saudi dengan rudal, yang menandai peningkatan serangan terhadap produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Sebelumnya, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 3,75-4 persen. Keputusan ini diwarnai oleh perbedaan pendapat dari dua pejabat yaitu Gubernur The Fed Lisa Cook dan Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack, yang memilih untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.