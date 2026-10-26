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Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.135 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |15:38 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.135 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (26/10/2026), turun 55 poin atau sekitar 0,30 persen ke level 18.135 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni serangan oleh kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran terus berlanjut sepanjang akhir pekan, dan mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menargetkan bandara serta fasilitas minyak Arab Saudi pada hari Sabtu.

“Arab Saudi telah mencegat sejumlah rudal dan pesawat nirawak (drone) tambahan. Namun, situasi keamanan di sekitar Laut Merah juga memburuk seiring dengan pergerakan kelompok Houthi menuju Selat Bab el-Mandeb, sebuah jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Menurut berbagai laporan, mediator dari Qatar bertolak ke Teheran pada hari Minggu sebagai bagian dari upaya untuk meredam ketegangan regional, yang dilakukan dalam koordinasi dengan Washington.

Inisiatif diplomatik ini memberikan sedikit kelegaan bagi pasar setelah lonjakan harga baru-baru ini yang dipicu oleh kekhawatiran akan konflik yang lebih luas.

Selain itu, Reuters melaporkan bahwa para pejabat senior dari Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dijadwalkan bertemu dengan rekan-rekan mereka dari Iran di Teheran pada hari Senin untuk membahas koordinasi regional.

 

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