Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.080 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 20 poin atau sekitar 0,11 persen ke level 18.080 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (23/10/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni kekhawatiran akan adanya gangguan lebih lanjut pada pasokan energi menyusul serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi.

Adapun Saudi Aramco pada hari Kamis memerintahkan evakuasi kantor pusatnya di Dhahran, yang terletak di kawasan Teluk dekat Bahrain, seiring dengan meningkatnya pertempuran antara eksportir minyak mentah terbesar di dunia tersebut dan kelompok Houthi yang berbasis di Yaman.

“Bentrokan antara kelompok Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional terus berkecamuk sejak kelompok Houthi yang berafiliasi dengan Iran bergerak maju menuju Bab el-Mandeb, sebuah jalur pelayaran strategis di mulut Laut Merah,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Di Libya, sebuah katup pada pipa minyak yang menghubungkan ladang minyak Hamada dan Tahara ke pelabuhan Zawiya telah ditutup, yang menyebabkan penurunan produksi di kedua ladang minyak tersebut, ungkap kepala National Oil Corporation.

Secara terpisah, Rusia menyatakan pada hari Rabu bahwa mereka siap untuk melanjutkan kembali perundingan dengan Ukraina yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada bulan depan, menyusul pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan utusan AS, Steve Witkoff, di St. Petersburg. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan ia berharap perundingan tersebut, yang akan menjadi yang pertama sejak Februari, dapat terlaksana pada awal November.

Data klaim pengangguran awal AS untuk pekan yang berakhir pada 17 Oktober tercatat lebih baik dari perkiraan, yakni sebesar 194 ribu, angka yang berada di bawah estimasi maupun angka sebelumnya sebesar 200 ribu sekaligus mencapai level terendah dalam hampir 57 tahun terakhir. Pekan lalu, data inflasi AS tercatat lebih tinggi dari ekspektasi, namun hingga saat ini para pelaku pasar telah mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Oktober.