Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU 2026 Rp900.000 Belum Cair, Pekerja: Jangan Lama-Lama

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |09:05 WIB
BSU 2026 Rp900.000 Belum Cair, Pekerja: Jangan Lama-Lama
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 per pekerja masih dinantikan masyarakat. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 per pekerja masih dinantikan masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta pekerja menunggu pengumuman resmi terkait penyaluran bantuan tersebut.

Rencana pemberian BSU 2026 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bantuan itu direncanakan menyasar 13,3 juta pekerja dengan nominal Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan.

Antusiasme pekerja terlihat di kolom komentar akun Instagram Kemnaker. Sejumlah warganet mempertanyakan jadwal pencairan bantuan tersebut.

“Ditunggu min jangan lama-lama,” tulis akun @titanrachmadsyah.

Menanggapi komentar tersebut, Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi berikutnya melalui kanal komunikasi kementerian.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/320/3248781//bsu-H0OL_large.jpg
Awas Link BSU 2026 Palsu! Jangan Klik Sebelum Periksa 4 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/320/3248760//bsu-F25D_large.jpg
Ciri-Ciri Link Palsu BSU 2026, Beredar via WhatsApp dan DM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/320/3250013//bsu_cair-pwPz_large.jpg
4 Fakta Pekerja Dapat BSU Rp900.000 hingga Desember 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249771//bsu-eVB2_large.jpg
BSU Rp900.000 Dipastikan Cair untuk Pekerja Bergaji Rp3,5 Juta, Siap-Siap Cek Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249524//bantuan_subsidi_upah-IqpY_large.jpg
Pekerja Dapat BSU Rp900.000 hingga Desember 2026, Kapan Cairnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249616//airlangga-TSe6_large.jpg
Paket Stimulus Rp31 Triliun Cair, Pekerja Dapat BSU Rp900.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement