BSU 2026 Rp900.000 Belum Cair, Pekerja: Jangan Lama-Lama

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 per pekerja masih dinantikan masyarakat. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 per pekerja masih dinantikan masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta pekerja menunggu pengumuman resmi terkait penyaluran bantuan tersebut.

Rencana pemberian BSU 2026 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bantuan itu direncanakan menyasar 13,3 juta pekerja dengan nominal Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan.

Antusiasme pekerja terlihat di kolom komentar akun Instagram Kemnaker. Sejumlah warganet mempertanyakan jadwal pencairan bantuan tersebut.

“Ditunggu min jangan lama-lama,” tulis akun @titanrachmadsyah.

Menanggapi komentar tersebut, Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi berikutnya melalui kanal komunikasi kementerian.