4 Fakta Pekerja Dapat BSU Rp900.000 hingga Desember 2026

JAKARTA - Pekerja akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. BSU dimulai Oktober hingga Desember 2026 menyasar 13,3 juta pekerja.

Berikut fakta-fakta Pekerja dapat BSU Rp900.000 yang dirangkum Okezone, Minggu (25/10/2026).

1. Masih Tahap Persiapan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, proses pencairan BSU 2026 Rp900.000 masih dalam tahap persiapan. “Mohon bersabar, ya. Saat ini, Kemnaker sedang mempersiapkan pelaksanaan program BSU 2026 agar dapat berjalan dengan baik,” tulis Kemnaker dalam akun Instagramnya, Jakarta.

2. Pantau Informasi

Kemnaker meminta pekerja dan masyarakat memantau informasi selanjutnya melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker serta mengakses situs bsu.kemnaker.go.id.

“Ketik alamat situs di browser. Jangan asal membuka tautan dari pesan yang diteruskan orang lain. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan pembaruan informasinya,” tulis Kemnaker.