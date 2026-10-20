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Penyebab dan Solusi Rekening Gagal Menerima Saldo BSU Oktober 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |22:28 WIB
Penyebab dan Solusi Rekening Gagal Menerima Saldo BSU Oktober 2026
BSU Oktober 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyebab dan solusi rekening gagal menerima saldo BSU Oktober 2026. Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026 atau periode Oktober-Desember 2026 dengan anggaran Rp12 triliun.

Saat ini, pekerja mulai ramai mencari informasi mengenai pencairan BSU 2026 Rp900.000. Sejumlah masyarakat bahkan mencoba mengakses laman pengecekan BSU Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengetahui informasi terbaru terkait bantuan tersebut. Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026.

Kemnaker menegaskan informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah. Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026. Kemnaker menegaskan informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Mohon menunggu informasi selanjutnya terkait BSU 2026, ya, Rekan. Informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan informasinya!” tulis Kemnaker melalui media sosial resminya.

Penyebab utama rekening gagal menerima saldo BSU (Bantuan Subsidi Upah) Oktober 2026 berkaitan dengan status verifikasi, aturan teknis yang masih dimutakhirkan, serta kendala pada data rekening. 

 

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Topik Artikel :
bsu cair bsu 2026 BSU
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