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Ciri-Ciri Link Palsu BSU 2026, Beredar via WhatsApp dan DM

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |12:05 WIB
Ciri-Ciri Link Palsu BSU 2026, Beredar via WhatsApp dan DM
Pekerja diminta mewaspadai tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Pekerja diminta mewaspadai tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa laman resmi BSU saat ini belum dapat diakses dan meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi.

Pekerja perlu mengenali ciri-ciri tautan palsu agar tidak terjebak penipuan yang memanfaatkan informasi pencairan BSU. Tampilan situs yang menggunakan logo Kemnaker atau menyerupai laman pemerintah tidak menjamin informasi di dalamnya benar.

“Awas! Jangan buru-buru klik,” tegas Kemnaker melalui unggahannya, Senin (19/10/2026).

Ada sejumlah ciri tautan mencurigakan yang perlu diwaspadai pekerja. Pertama, tautan berasal dari pesan berantai WhatsApp atau direct message (DM) media sosial yang belum terverifikasi.

Kedua, tautan menggunakan alamat situs atau nama domain yang mencurigakan, berbeda dari alamat situs resmi pemerintah, atau menyerupai situs resmi untuk mengelabui pengguna.

Ketiga, tautan meminta pekerja memasukkan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), melalui situs yang tidak jelas sumbernya. Pekerja juga perlu berhati-hati terhadap tautan yang menjanjikan pencairan BSU secara instan tanpa informasi dan prosedur resmi yang jelas.

Karena itu, pekerja tidak boleh langsung memercayai informasi hanya karena situs menampilkan logo Kemnaker atau menggunakan tampilan yang meyakinkan. Masyarakat perlu memeriksa alamat situs dan memastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah.

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