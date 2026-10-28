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Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.184

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |16:30 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.184
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah tertekan hingga akhir perdagangan ditutup melemah 28 poin ke posisi Rp18.184 per dolar AS pada hari ini, Rabu (28/10/2026). 

Pelemahan pada penutupan pasar ini dipicu oleh sikap waspada pelaku pasar global menjelang pengumuman kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) di tengah lonjakan harga komoditas energi dunia.

"Pelemahan rupiah pada penutupan hari ini terutama dipengaruhi sikap pasar yang mengantisipasi keputusan kebijakan The Fed pada Rabu, di mana lonjakan harga minyak mentah kian memperumit kalkulasi inflasi dan arah suku bunga acuan mereka," ujar Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam analisisnya, Rabu (28/10).

Dari faktor domestik, laju rupiah terbebani oleh harga minyak mentah dunia yang bertahan di atas level USD 100 per barel sehingga memicu ancaman inflasi dari sisi biaya produksi serta tarif transportasi. 

Kondisi ini memperbesar risiko pelebaran defisit APBN akibat membengkaknya tagihan subsidi dan kompensasi energi, kecuali pemerintah mampu menjaga keseimbangan fiskal melalui efisiensi belanja, penyaluran subsidi secara tepat sasaran, serta kepastian pasokan bahan bakar.

"Tekanan harga minyak di atas level seratus dolar per barel secara langsung membayangi kemampuan anggaran negara, sehingga pengendalian subsidi dan keseimbangan fiskal menjadi faktor penentu stabilitas pasar saat ini," kata Ibrahim.

 

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