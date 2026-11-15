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5 Syarat Dapat BSU 2026 Rp900.000, Cek Kriteria Penerimanya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |12:23 WIB
5 Syarat Dapat BSU 2026 Rp900.000, Cek Kriteria Penerimanya
Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA – Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, calon penerima harus memenuhi lima kriteria, mulai dari berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga memiliki gaji sesuai batas yang ditetapkan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa calon penerima BSU harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.

Selain itu, pemerintah menetapkan batas upah serta sejumlah ketentuan lain untuk memastikan bantuan diterima pekerja yang memenuhi kriteria.

Berikut lima syarat mendapatkan BSU 2026 sebesar Rp900.000:

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)

Calon penerima BSU harus merupakan WNI yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

2. Terdaftar Aktif sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

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