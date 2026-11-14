5 Fakta KRL Bekas Jepang Batal Diimpor Gegara Berusia 28 Tahun

JAKARTA - PT KAI (Persero) memutuskan membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Keputusan tersebut diambil setelah KAI mempertimbangkan usia armada yang rata-rata telah mencapai 28 tahun serta risiko keselamatan dan kompleksitas perawatannya.

Usai impor KRL bekas Jepang batal, KAI akan menambah trainset dengan memesan kereta baru ke PT Industri Kereta Api (INKA).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta KRL bekas Jepang batal diimpor, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

1. KRL Bekas Jepang Berusia 28 Tahun

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, terdapat tiga opsi yang dipertimbangkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan armada KRL. Ketiganya yakni meningkatkan produksi kereta baru oleh PT Industri Kereta Api (INKA), memperpanjang usia pakai rangkaian KRL yang saat ini beroperasi, serta mendatangkan KRL bekas dari Jepang.

Namun, setelah melalui pembahasan bersama jajaran manajemen, KAI akhirnya hanya memilih dua opsi, yakni mengoptimalkan produksi INKA dan memperpanjang usia pakai armada yang tersedia.

Bobby menjelaskan, salah satu pertimbangan utama pembatalan impor KRL bekas adalah usia kereta yang dinilai sudah terlalu tua. Menurutnya, KAI mengategorikan kereta berusia 10 tahun sebagai kereta muda, 20 tahun sebagai separuh baya, sedangkan kereta yang berusia di atas 20 tahun masuk kategori tua.

"Beberapa fakta yang kita temui itu adalah satu, umur kereta ini sudah tidak muda lagi. Jadi yang kita kategorikan muda itu 10 tahun gitu ya. Kemudian yang separuh baya itu 20 tahun. Kalau yang di atas 20 tahun itu sudah separuh tua gitu ya. Nah ini kategorinya kereta ini ya itu sudah separuh tua. Jadi rata-rata umurnya 28 tahun," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

2. Aspek Perawatan Jadi Pertimbangan

Selain faktor usia, Bobby menyebut aspek perawatan juga menjadi pertimbangan penting. Berdasarkan pengalaman KAI dalam memelihara KRL bekas asal Jepang, proses perawatannya tidak sederhana karena setiap rangkaian memiliki ratusan komponen yang harus diperhatikan.

Menurutnya, sebagian besar komponen tersebut berkaitan dengan sistem kelistrikan. Persoalannya, sejumlah komponen kelistrikan memiliki masa pakai relatif pendek dan masa produksinya juga terbatas sehingga berpotensi menyulitkan ketersediaan suku cadang.

"Memelihara kereta yang bukan baru ini hectic banget. Hectic banget. Jadi kan komponen dari kereta itu kan ratusan banyaknya," jelas Bobby.

Dia membandingkan kompleksitas komponen kereta dengan kendaraan mobil. Jika mobil memiliki komponen utama seperti suspensi, roda, bodi, dan mesin, rangkaian kereta memiliki jauh lebih banyak komponen, terutama pada sistem kelistrikannya.

"Di dalam satu kereta itu, itu komponennya bukan kayak mobil. Kalau mobil itu udah lah komponennya apa? Suspensi, roda, karbodinya, kemudian engine-nya. Kalau di kereta ini banyak banget. Dan semuanya itu kebanyakan kelistrikannya. Dan kelistrikan ini terus terang komponen-komponen yang lifetime-nya pendek dan life of production-nya juga pendek," sambungnya.

KAI juga mempertimbangkan kondisi struktur besi pada rangkaian KRL bekas tersebut. Dengan usia armada yang sudah mencapai puluhan tahun dan intensitas operasional setiap hari, perusahaan menilai terdapat risiko yang perlu diperhitungkan dari sisi ketahanan struktur maupun keselamatan perjalanan.