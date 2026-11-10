KAI Proyeksi Jumlah Penumpang 50,4 Juta Selama Nataru 2026/2027, Harga Tiket Diskon 30 Persen

JAKARTA - PT KAI (Persero) memproyeksi jumlah penumpang kereta selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) mencapai 50,4 juta pelanggan. Angka tersebut naik sekitar 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, jumlah tersebut merupakan proyek jumlah penumpang yang diakumulasi selama 18 hari periode Nataru, mulai 17 Desember sampai 3 Januari 2027. Selama periode tersebut, tiket kereta api diskon hingga 30 persen yang merupakan program stimulus pemerintah.

"Kita secara grup itu naik 1 persen daripada sebelumnya menjadi 50,4 juta pelanggan. Dengan penambahan frekuensi itu nambah 2 persen, sekitar 41 ribu frekuensi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, KAI juga meningkatkan kapasitas angkutan kereta api antar kota sebesar 2 persen. Perseroan menyiapkan hampir 3 juta tempat duduk dengan tambahan 50 perjalanan kereta per hari. Tambahan perjalanan tersebut termasuk empat perjalanan kereta api motor gratis (motis) untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Selain penambahan kapasitas, KAI memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk kereta ekonomi komersial. Program tersebut merupakan bagian dari stimulus pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Direktur Komersial KAI Dendy Kurniawan menjelaskan, diskon 30 persen tersebut berlaku untuk seluruh subkelas kereta ekonomi komersial. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan alokasi diskon berdasarkan sub kelas tiket. Pemesanan tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak 7 November 2026 untuk keberangkatan mulai 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

"Diskonnya kita berikan untuk semua inventory yang ekonomi. Jadi kita enggak ada subclass, semuanya memang diskonnya full 30 persen," jelasnya.

KAI juga memperkirakan jumlah penumpang kereta api antar kota meningkat sekitar 4 persen dibandingkan realisasi Nataru tahun sebelumnya, dengan target mencapai sekitar 3,6 juta penumpang. Yogyakarta masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat. Selain itu, sejumlah daerah seperti Purwokerto dan Banyuwangi juga mencatatkan pertumbuhan penumpang yang cukup tinggi.