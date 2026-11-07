Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang KRL Tembus 303,79 Juta hingga Oktober 2026, KAI Cuma Operasikan 89 Trainset

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |14:54 WIB
Penumpang KRL Tembus 303,79 Juta hingga Oktober 2026, KAI Cuma Operasikan 89 Trainset
Penumpang KRL Tembus 303,79 Juta hingga Oktober 2026, KAI Cuma Operasikan 89 Trainset (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah penumpang commuter line atau KRL Jabodetabek terus mengalami peningkatan. PT KAI Commuter mencatat total volume pengguna mencapai 303,79 juta orang sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 287,29 juta orang.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, peningkatan jumlah pengguna tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik, khususnya dari wilayah penyangga menuju Jakarta.

Untuk mengakomodasi mobilitas masyarakat, KAI Commuter saat ini mengoperasikan 89 rangkaian kereta atau trainset untuk melayani 1.065 perjalanan Commuter Line Jabodetabek setiap hari kerja.

"Menjaga konsistensi headway dan melakukan rekayasa pola peredaran rangkaian kereta merupakan strategi dalam melayani pengguna Commuter Line," ujar Purnomo dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Berdasarkan data KAI Commuter, peningkatan jumlah pengguna terjadi di seluruh lintas layanan. Lintas Bogor masih menjadi penyumbang volume penumpang terbesar dengan total 133,78 juta orang sepanjang Januari-Oktober 2026, tumbuh 4,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, lintas Cikarang mencatatkan volume pengguna sebanyak 74,88 juta orang atau meningkat 6,1 persen. Sementara itu, lintas Rangkasbitung melayani 68,09 juta orang, naik 6,7 persen.

Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi di lintas Tangerang dengan jumlah pengguna mencapai 24 juta orang atau meningkat 7,1 persen dibandingkan periode Januari-Oktober 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/320/3252676/krl-Iwur_large.jpg
KAI Siapkan 23 Trainset Baru hingga 3 Tahun Usai Batal Impor KRL Bekas Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/320/3252616/dirut_kai-PEWo_large.jpg
Dirut KAI Buka Suara soal Penyitaan Rp2 Miliar oleh KPK: Saya Sangat Sedih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252358/krl-yFUn_large.jpg
RI Batalkan Impor KRL Bekas Jepang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247484/kereta_logistik-6cvx_large.jpeg
Kinerja Bongkar Muat Batu Bara KAI Logistik Tembus 4,27 Juta Ton di Kuartal III-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243851/krl-Mzwb_large.jpg
KAI Impor KRL Bekas dari Jepang hingga Disetujui DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237379/kai-SGbr_large.jpg
Angkutan Ritel Lewat Kereta Capai 41.980 Ton hingga Juli 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement