Penumpang KRL Tembus 303,79 Juta hingga Oktober 2026, KAI Cuma Operasikan 89 Trainset

JAKARTA - Jumlah penumpang commuter line atau KRL Jabodetabek terus mengalami peningkatan. PT KAI Commuter mencatat total volume pengguna mencapai 303,79 juta orang sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 287,29 juta orang.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, peningkatan jumlah pengguna tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik, khususnya dari wilayah penyangga menuju Jakarta.

Untuk mengakomodasi mobilitas masyarakat, KAI Commuter saat ini mengoperasikan 89 rangkaian kereta atau trainset untuk melayani 1.065 perjalanan Commuter Line Jabodetabek setiap hari kerja.

"Menjaga konsistensi headway dan melakukan rekayasa pola peredaran rangkaian kereta merupakan strategi dalam melayani pengguna Commuter Line," ujar Purnomo dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Berdasarkan data KAI Commuter, peningkatan jumlah pengguna terjadi di seluruh lintas layanan. Lintas Bogor masih menjadi penyumbang volume penumpang terbesar dengan total 133,78 juta orang sepanjang Januari-Oktober 2026, tumbuh 4,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, lintas Cikarang mencatatkan volume pengguna sebanyak 74,88 juta orang atau meningkat 6,1 persen. Sementara itu, lintas Rangkasbitung melayani 68,09 juta orang, naik 6,7 persen.

Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi di lintas Tangerang dengan jumlah pengguna mencapai 24 juta orang atau meningkat 7,1 persen dibandingkan periode Januari-Oktober 2025.