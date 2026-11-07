KAI Siapkan 23 Trainset Baru hingga 3 Tahun Usai Batal Impor KRL Bekas Jepang

KAI Siapkan 23 Trainset Baru hingga 3 Tahun Usai Batal Impor KRL Bekas Jepang (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merencanakan pengadaan 23 trainset baru untuk layanan Commuter Line atau KRL Jabodetabek dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Penambahan sarana tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas angkut seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna KRL yang terus meningkat.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, pengadaan rangkaian baru menjadi salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, khususnya pengguna yang berasal dari wilayah penyangga Jakarta.

"KAI Commuter mendukung dan akan terus berkoordinasi dengan KAI dan stakeholders dalam pemenuhan sarana Commuter Line ke depannya," ujar Purnomo dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Dia menjelaskan, sebanyak 23 trainset baru tersebut direncanakan menggunakan konfigurasi 12 kereta atau SF12. Dari total pengadaan itu, delapan trainset di antaranya merupakan bagian dari kebutuhan pemenuhan sarana dengan skema pembiayaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Selain rencana pengadaan tersebut, KAI Commuter juga tengah mempercepat penyelesaian pengiriman delapan trainset tersisa dari total 16 trainset pengadaan tahap awal yang dikoordinasikan bersama PT Industri Kereta Api (INKA).

Pengiriman delapan trainset tersebut ditargetkan rampung pada 2027. Hingga Oktober 2026, sebanyak delapan trainset telah dikirimkan, dengan tujuh rangkaian di antaranya sudah beroperasi melayani pengguna, sedangkan satu rangkaian lainnya masih menjalani uji coba operasi.

Purnomo menuturkan, penambahan sarana baru diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan volume pengguna KRL Jabodetabek yang terus meningkat.