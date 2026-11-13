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KAI Bidik Bisnis Aset Nonangkutan hingga 30 Persen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |20:08 WIB
KAI Bidik Bisnis Aset Nonangkutan hingga 30 Persen
KAI Bidik Bisnis Aset Nonangkutan hingga 30 Persen (Foto: Dokumentasi Kalog)
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JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendorong peningkatan pemanfaatan aset perusahaan, termasuk bangunan dan kawasan bersejarah, untuk memperkuat pengembangan bisnis nonangkutan dengan target lebih dari 20-30 persen dalam rencana jangka panjang perusahaan.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, potensi aset perkeretaapian, yang dimiliki perusahaan masih sangat besar untuk dikembangkan, baik sebagai sumber kegiatan ekonomi maupun destinasi wisata sejarah dan edukasi.

"Saat ini yang masih tereksplor itu untuk aset kita masih di bawah 10 persen," ujar Anne dalam Architecture Seminar bertajuk "Heritage Reimagined" yang menjadi bagian dari Rail Heritage Forum 2026 di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah dikutip dari keterangannya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut dia, optimalisasi aset merupakan salah satu agenda strategis KAI dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP), terutama untuk meningkatkan kontribusi bisnis di luar layanan angkutan penumpang dan barang.

Pengembangan tersebut mencakup pemanfaatan bangunan bersejarah, kawasan stasiun, serta berbagai aset perkeretaapian yang memiliki potensi ekonomi dan nilai budaya.

Anne menjelaskan bahwa sejumlah negara di Asia dan Eropa telah mengembangkan pemanfaatan aset perkeretaapian sebagai sumber kegiatan ekonomi yang melengkapi bisnis utama transportasi.

Praktik tersebut menjadi salah satu referensi bagi KAI dalam meningkatkan nilai tambah aset sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Dia menekankan bahwa pengembangan bisnis berbasis aset perlu berjalan seiring dengan upaya pelestarian sejarah, mengingat perkeretaapian Indonesia memiliki perjalanan panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.

Untuk mendukung langkah tersebut, KAI berencana menjadikan forum pelestarian warisan perkeretaapian sebagai agenda rutin yang melibatkan akademisi, arsitek, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.

"Harapannya acara Heritage Meeting ini akan kami laksanakan rutin untuk kami bisa eksplor aset dan juga kawasan yang memang kita ajukan untuk heritage," katanya.

 

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