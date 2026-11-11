Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

86 KRL Eks Jepang Bakal Dipensiunkan Secara Bertahap, KAI Butuh 128 Kereta Baru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |07:48 WIB
86 KRL Eks Jepang Bakal Dipensiunkan Secara Bertahap, KAI Butuh 128 Kereta Baru
KRL Bekas Jepang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mempensiunkan setidaknya 86 trainset dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini dikarenakan armada tersebut sudah memasuki usia teknis, sehingga mengganggu aspek keselamatan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan setidaknya ada dua cara agar layanan kepada penumpang tetap optimal dengan mempensiunkan armada tersebut. Pertama pengadaan armada baru yang dilakukan lewat impor maupun produk INKA, serta peningkatan jaringan atau kelistrikan.

"Kalau mau tahu, kami ini punya 86 kereta jepang yang harus dipensiunkan dalam beberapa waktu kedepan," kata Bobby dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Bahkan dikatakan Bobby, dalam kurun waktu 10 tahun mendatang total trainset yang perlu dipensiunkan setidaknya ada 128 trainset. Jika tidak dipensiunkan, kondisi ini dikhawatirkan bakal mengoreksi aspek keselamatan yang selama ini menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan sistem transportasi umum.

"Tadi ada 86 trainset ex Jepang itu akan kita pensiunkan karena masalah safety juga nanti. Inilah yang kita optimalkan dari produksi INKA," katanya.

Menurut Bobby, pembenahan layanan KRL Jabodetabek tidak cukup hanya dengan menambah jumlah rangkaian kereta. KAI juga harus meningkatkan kapasitas infrastruktur, terutama sistem kelistrikan dan persinyalan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/320/3253194/dirut_kai-VqwB_large.jpg
KAI Proyeksi Jumlah Penumpang 50,4 Juta Selama Nataru 2026/2027, Harga Tiket Diskon 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3253068/menhub-U4sB_large.jpg
Dirut KAI Batalkan Impor KRL Bekas Jepang, Begini Reaksi Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/320/3252645/dirut_kai-sp6x_large.jpg
Dirut KAI Buka-bukaan soal Impor KRL Bekas Jepang Batal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/320/3252691/krl-DftE_large.jpg
Penumpang KRL Tembus 303,79 Juta hingga Oktober 2026, KAI Cuma Operasikan 89 Trainset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/320/3252676/krl-Iwur_large.jpg
KAI Siapkan 23 Trainset Baru hingga 3 Tahun Usai Batal Impor KRL Bekas Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/320/3252616/dirut_kai-PEWo_large.jpg
Dirut KAI Buka Suara soal Penyitaan Rp2 Miliar oleh KPK: Saya Sangat Sedih
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement