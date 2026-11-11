KAI Pesan 23 Trainset KRL Baru ke INKA, Pengiriman Awal 2028

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berencana memesan 23 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. (Foto :Okezone.com/KAI)

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berencana memesan 23 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Kontrak pengadaan tersebut ditargetkan ditandatangani pada Desember 2026, sedangkan pengiriman armada dijadwalkan mulai awal 2028.

Pengadaan 23 rangkaian baru ini merupakan bagian dari upaya KAI bersama KAI Commuter untuk meningkatkan kapasitas angkut Commuter Line Jabodetabek di tengah pertumbuhan jumlah pengguna.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, perusahaan saat ini masih mempercepat proses pengadaan armada baru. Sebanyak 23 trainset tersebut akan melanjutkan pengadaan KRL sebelumnya, yakni dari trainset ke-17 hingga ke-39.

"PT KAI (Persero) bersama KAI Commuter juga akan melakukan pengadaan 23 trainset baru. Saat ini, proses percepatan pengadaannya masih terus difokuskan guna menambah kapasitas angkut," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).

Rencana penambahan armada tersebut dilakukan di tengah keterbatasan jumlah kereta yang saat ini melayani perjalanan Commuter Line Jabodetabek.