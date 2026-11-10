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Trem Listrik Bali Senilai Rp2 Triliun Mulai Dibangun pada 2027

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |19:02 WIB
Trem Listrik Bali Senilai Rp2 Triliun Mulai Dibangun pada 2027
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menargetkan pembangunan trem listrik di Bali senilai Rp2 triliun mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menargetkan pembangunan trem listrik di Bali senilai Rp2 triliun mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan sebelum dilanjutkan ke proses pembangunan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, pembangunan trem listrik Bali akan dilakukan dalam dua fase. Pada fase pertama, pembangunan jalur akan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Legian.

"Kita butuh waktu 2 atau 3 minggu untuk menyelesaikan studinya, studi dari trase-nya, sehingga nanti diharapkan di awal 2027 kita sudah mulai melakukan konstruksinya," ujar Bobby saat ditemui seusai konferensi pers kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bobby menjelaskan, pembangunan fase pertama diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun. Setelah itu, proyek akan dilanjutkan ke fase kedua, yakni pembangunan jalur dari Legian menuju Canggu, yang juga ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu hingga satu setengah tahun.

Dengan skema pembangunan bertahap tersebut, keseluruhan proyek trem listrik Bali diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun hingga rampung.

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