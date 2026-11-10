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KAI Targetkan Akuisisi INKA Berlaku Efektif 1 Januari 2027

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |18:34 WIB
KAI Targetkan Akuisisi INKA Berlaku Efektif 1 Januari 2027
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menargetkan proses akuisisi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA efektif mulai 1 Januari 2027. (Foto: Okezone.com/KAI)
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JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menargetkan proses akuisisi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA efektif mulai 1 Januari 2027. Saat ini, proses finalisasi dokumen akuisisi atau Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hampir rampung.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, integrasi INKA ke dalam KAI merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem industri perkeretaapian nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Melalui integrasi tersebut, pengalaman operasional KAI diharapkan dapat menjadi masukan bagi INKA dalam meningkatkan kualitas produk, desain, serta spesifikasi kereta yang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

"Masalah akuisisi, CSPA sudah almost done. Kemungkinan dalam minggu ini kita sudah mendapatkan CSPA-nya. Kemudian kita tetap di 1 Januari 2027 INKA dikonsolidasikan di bawah KAI," ujar Bobby dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bobby menambahkan, model integrasi antara operator dan produsen kereta telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Jepang, China, Jerman, dan Swiss. Menurut dia, integrasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara kebutuhan operasional kereta api dan pengembangan teknologi serta produksi sarana perkeretaapian.

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Topik Artikel :
Kereta KAI KRL INKA Akuisisi INKA
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