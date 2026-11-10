Tiket Kereta Diskon 30 Persen Saat Nataru 2026/2027, Cek Jadwal Pemesanannya!

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Pemesanan tiket dengan tarif diskon tersebut telah dibuka sejak 7 November 2026.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, program diskon tersebut merupakan stimulus pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan transportasi dengan harga lebih terjangkau selama libur akhir tahun.

Diskon sebesar 30 persen berlaku untuk seluruh tiket kereta api ekonomi komersial tanpa pembagian subkelas. Dengan demikian, seluruh tiket yang termasuk dalam program tersebut mendapatkan potongan harga dengan persentase yang sama.

"Diskon kita berikan untuk semua inventori yang ekonomi. Jadi kita tidak ada subclass, semuanya memang diskonnya full 30 persen," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bobby menjelaskan, masyarakat yang tidak mendapatkan tiket dengan harga diskon bukan berarti kuota diskon telah habis. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tiket pada jadwal perjalanan yang diinginkan sudah terjual habis.