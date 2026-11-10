Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Kereta Diskon 30 Persen Saat Nataru 2026/2027, Cek Jadwal Pemesanannya!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |14:23 WIB
Tiket Kereta Diskon 30 Persen Saat Nataru 2026/2027, Cek Jadwal Pemesanannya!
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Pemesanan tiket dengan tarif diskon tersebut telah dibuka sejak 7 November 2026.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, program diskon tersebut merupakan stimulus pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan transportasi dengan harga lebih terjangkau selama libur akhir tahun.

Diskon sebesar 30 persen berlaku untuk seluruh tiket kereta api ekonomi komersial tanpa pembagian subkelas. Dengan demikian, seluruh tiket yang termasuk dalam program tersebut mendapatkan potongan harga dengan persentase yang sama.

"Diskon kita berikan untuk semua inventori yang ekonomi. Jadi kita tidak ada subclass, semuanya memang diskonnya full 30 persen," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bobby menjelaskan, masyarakat yang tidak mendapatkan tiket dengan harga diskon bukan berarti kuota diskon telah habis. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tiket pada jadwal perjalanan yang diinginkan sudah terjual habis.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/320/3253194//dirut_kai-VqwB_large.jpg
KAI Proyeksi Jumlah Penumpang 50,4 Juta Selama Nataru 2026/2027, Harga Tiket Diskon 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3253080//garuda-sVhy_large.jpg
Garuda Indonesia Siapkan 1 Juta Kursi untuk Nataru, Harga Tiket Turun hingga 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/320/3252905//kereta_api_di_bali-jz4w_large.jpg
5 Fakta Pembangunan Kereta di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/320/3252807//wamenko_soal_nataru-LgNl_large.jpg
Wamenko Dradjad: Stimulus Transportasi Nataru 2026 Diproyeksikan Dongkrak Perputaran Ekonom Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/320/3252799//wamenko_soal_nataru-gTEU_large.jpg
Anggaran Stimulus Transportasi Nataru Capai Rp883 Miliar, Simak Jadwal dan Skema Diskonnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/320/3252792//wamenko_soal_nataru-WAOX_large.jpg
Pemerintah Bidik Lebih dari 130 Juta Penumpang pada Angkutan Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement