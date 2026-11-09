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5 Fakta Pembangunan Kereta di Bali

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |07:26 WIB
5 Fakta Pembangunan Kereta di Bali
Kereta Api di Bali (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin telah melaporkan perkembangan pembangunan kereta api di Bali kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

"Kami menyampaikan program pembangunan untuk kereta di Bali," kata Bobby kepada awak media usai lapor kepada Presiden Prabowo.

Berikut fakta-fakta pembangunan kereta di Bali yang dirangkum Okezone, Senin (9/11/2026).

1. Layanan Kereta di Bali

Bobby pun mengatakan bahwa layanan kereta api di Bali fase satunya adalah dari Ngurah Rai ke Utara, kemudian ke Kuta, Legian, Seminyak, dan akan berakhir di Canggu.

"Layanan kereta api di Bali fase satunya adalah dari Ngurah Rai ke utara, ke Kuta, Legian, kemudian Seminyak, dan ujungnya di Canggu," ujarnya.

2. Proses Pembangunan

Lebih lanjut, Bobby mengatakan proses pembangunan kereta Bali ada dua tahapan yang memakan waktu selama dua tahun. Dimana, tahapan fase pertama akan dimulai dari Ngurah Rai ke Legian. Sementara, fase dua akan dimulai dari Legian ke Canggu. 

 

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