Garuda Indonesia Siapkan 1 Juta Kursi untuk Nataru, Harga Tiket Turun hingga 12 Persen

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama Citilink menyiapkan 1 juta kursi penerbangan. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama Citilink menyiapkan 1 juta kursi penerbangan untuk melayani masyarakat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pada periode yang sama, harga tiket pesawat diproyeksikan turun sekitar 11–12 persen seiring pemberian stimulus transportasi udara oleh pemerintah.

Penyediaan kapasitas penerbangan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, yang berlangsung pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

VP Global Sales & Distribution Garuda Indonesia Micky Irfandi mengatakan, perseroan menyelaraskan kesiapan kapasitas penerbangan dengan kebijakan stimulus pemerintah untuk sektor transportasi udara.

Stimulus tersebut meliputi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket penerbangan domestik kelas ekonomi serta potongan 50 persen untuk komponen biaya layanan kebandarudaraan tertentu.

"Melalui kebijakan ini, harga tiket penerbangan diproyeksikan dapat turun sekitar 11–12 persen, dengan besaran penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Micky dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).

Micky menyambut positif kebijakan tersebut karena dinilai dapat meningkatkan keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Menurut dia, optimalisasi kapasitas penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink juga akan memperluas pilihan perjalanan udara bagi masyarakat. Kedua maskapai berupaya menghadirkan layanan penerbangan yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan perjalanan selama puncak musim liburan (peak season).