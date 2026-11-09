Garuda Indonesia Rights Issue 248,7 Miliar Saham, Perkuat Kepemilikan di GMF

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyiapkan aksi korporasi berupa penerbitan maksimal 248,7 miliar saham baru. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyiapkan aksi korporasi berupa penerbitan maksimal 248,7 miliar saham baru melalui skema Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) III atau rights issue.

Rencana tersebut mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia yang digelar pada Jumat (6/11/2026).

Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 248,7 miliar saham baru Seri E dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Salah satu skema yang disiapkan dalam pelaksanaan rights issue ini adalah penyetoran modal dalam bentuk selain uang (inbreng). Skema tersebut dilakukan melalui pengalihan saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) milik PT Danantara Asset Management kepada Garuda Indonesia.

Melalui skema tersebut, kepemilikan mayoritas saham GMF AeroAsia direncanakan kembali berada di bawah Garuda Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekuitas perseroan sekaligus mengoptimalkan sinergi bisnis dalam ekosistem Garuda Indonesia Group.

Garuda Indonesia menyatakan bahwa persetujuan pelaksanaan rights issue tersebut merupakan bagian dari kesinambungan program restrukturisasi dan penyehatan Garuda Indonesia Group periode 2025–2029.