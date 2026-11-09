Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Garuda Indonesia Rights Issue 248,7 Miliar Saham, Perkuat Kepemilikan di GMF

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |15:36 WIB
Garuda Indonesia Rights Issue 248,7 Miliar Saham, Perkuat Kepemilikan di GMF
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyiapkan aksi korporasi berupa penerbitan maksimal 248,7 miliar saham baru. (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyiapkan aksi korporasi berupa penerbitan maksimal 248,7 miliar saham baru melalui skema Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) III atau rights issue.

Rencana tersebut mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia yang digelar pada Jumat (6/11/2026).

Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 248,7 miliar saham baru Seri E dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Salah satu skema yang disiapkan dalam pelaksanaan rights issue ini adalah penyetoran modal dalam bentuk selain uang (inbreng). Skema tersebut dilakukan melalui pengalihan saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) milik PT Danantara Asset Management kepada Garuda Indonesia.

Melalui skema tersebut, kepemilikan mayoritas saham GMF AeroAsia direncanakan kembali berada di bawah Garuda Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekuitas perseroan sekaligus mengoptimalkan sinergi bisnis dalam ekosistem Garuda Indonesia Group.

Garuda Indonesia menyatakan bahwa persetujuan pelaksanaan rights issue tersebut merupakan bagian dari kesinambungan program restrukturisasi dan penyehatan Garuda Indonesia Group periode 2025–2029.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/278/3251109//garuda_indonesia-6LaP_large.png
Garuda Indonesia (GIAA) Raup Pendapatan USD2,71 Miliar di Kuartal III-2026, Pacu Transformasi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248092//garuda-MvlT_large.jpg
Perang Timur Tengah Memanas, Garuda Sesuaikan Penerbangan ke Jeddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247632//bandara-175T_large.jpg
Qatar Airways hingga Emirates Batalkan Sejumlah Penerbangan ke Riyadh, Garuda dan Lion Tetap Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246763//garuda_indonesia-uxDn_large.png
Garuda Indonesia Rombak Susunan Manajemen, Thomas Sugiarto Oentoro Jadi Dirut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240586//garuda-Quxj_large.jpg
Garuda Indonesia Batalkan Semua Penerbangan Dari dan Ke Jakarta, Bandung, Lampung Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239934//garuda-3Wsm_large.jpg
Penjelasan Garuda Indonesia soal Pesawat Pecah Ban di Bandara Sultan Hasanuddin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement