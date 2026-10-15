Perang Timur Tengah Memanas, Garuda Sesuaikan Penerbangan ke Jeddah

Garuda Indonesia masih menyesuaikan jadwal penerbangan dari dan menuju Jeddah, Arab Saudi. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA — Garuda Indonesia masih menyesuaikan jadwal penerbangan dari dan menuju Jeddah, Arab Saudi, menyusul perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Maskapai nasional telah menerapkan sejumlah langkah mitigasi sejak Jumat (9/10/2026), mulai dari pengalihan rute hingga penundaan penerbangan, untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Direktur Operasi Garuda Indonesia Eric Ferdinand Sofyal mengatakan perusahaan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), guna menentukan langkah operasional yang diperlukan.

“Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama kami. Karena itu, setiap penyesuaian operasional dilakukan berdasarkan perkembangan situasi terkini, hasil evaluasi risiko, serta koordinasi dengan otoritas penerbangan terkait,” ujar Eric, Kamis (15/10/2026).

Sejak 9 Oktober 2026, Garuda Indonesia telah menerapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk pengalihan rute penerbangan, pengalihan pendaratan ke bandara alternatif (divert), dan penundaan penerbangan. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional serta arahan GACA.