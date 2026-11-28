OJK Buka Suara soal SMBC Indonesia (BTPN) Bakal Delisting dari BEI

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae membantah kabar rencana penghapusan pencatatan saham (delisting) PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Enggak, tidak ada yang sampai hari ini menyatakan mau delisting. Dari mana buktinya ada? Enggak ada," ujar Dian saat ditemui selepas forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di kantor pusat BI, Jakarta, Jumat (27/11/2026) malam.

Ketika awak media menyinggung adanya pengumuman terbuka dari pihak SMBC, Dian justru mempertanyakan sumber informasi yang beredar di pasar.

"Siapa yang bilang itu? Coba di-confirm ke SMBC, enggak ada. Enggak ada ke kita," kata Dian.

Pernyataan pengawas perbankan OJK itu berbeda dengan dokumen resmi pasar modal yang telah terbit sepekan sebelumnya.

Merujuk keterbukaan informasi PT Bank SMBC Indonesia Tbk bernomor S.102/CCS/XI/2026 tertanggal 20 November 2026, perseroan telah menyampaikan rencana perubahan status menjadi perusahaan tertutup (go private) sekaligus voluntary delisting kepada BEI dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Menindaklanjuti surat tersebut, BEI menerbitkan pengumuman bernomor Peng-SPT-00011/BEI.PP1/11-2026 pada Senin (23/11/2026) untuk menghentikan sementara perdagangan saham BTPN di seluruh pasar sejak sesi prapembukaan hingga pengumuman bursa lebih lanjut. Dalam pengumuman suspensi itu, bursa mengonfirmasi rencana voluntary delisting perseroan sembari meminta pelaku pasar mencermati keterbukaan informasi lanjutan yang dijadwalkan rilis bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 November 2026.