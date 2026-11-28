Ini Perkembangan Terbaru BSU 2026 Rp900 Ribu yang Belum Cair

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum dapat dipastikan pencairannya. Hal ini karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta menyelesaikan proses validasi dan verifikasi data calon penerima.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan proses penetapan penerima BSU 2026 baru akan dilakukan setelah seluruh tahapan finalisasi, validasi, dan verifikasi data selesai.

“BSU 2026 saat ini masih dalam tahap pemrosesan. Kami masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi data calon penerima oleh Kemnaker,” ujar Cris.

Cris menegaskan, data yang masih dalam proses pengolahan belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.

Dia memahami bahwa para pekerja dan buruh menantikan kepastian pencairan bantuan tersebut. Oleh karena itu, Kemnaker akan menyampaikan setiap perkembangan proses penyaluran BSU melalui kanal komunikasi resmi kementerian.

Selain menunggu kepastian penetapan penerima, masyarakat juga diminta mewaspadai informasi palsu dan modus penipuan yang mengatasnamakan program BSU 2026.