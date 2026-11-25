BSU 2026 Rp900.000 Belum Cair, Kemnaker: Masih Verifikasi Data Penerima

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa proses finalisasi dan verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 Rp900.000 masih berlangsung. Penetapan penerima akan dilakukan setelah seluruh tahapan tersebut selesai.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Kemnaker saat ini masih menunggu penyelesaian tahap finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah tahapan tersebut selesai, Kemnaker akan melanjutkan validasi dan verifikasi data calon penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

“BSU 2026 saat ini masih dalam tahap pemrosesan. Kami masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi data calon penerima oleh Kemnaker,” ujar Cris dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Cris menegaskan, data yang masih dalam tahap pemrosesan belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.

Dia memahami bahwa pekerja dan buruh menantikan kepastian mengenai bantuan tersebut. Karena itu, Kemnaker akan menyampaikan perkembangan selanjutnya melalui kanal komunikasi resmi kementerian.