Berapa Batas Usia Pendaftaran CPNS 2026? Simak Aturan dan Pengecualiannya

JAKARTA – Berapa batas usia pendaftaran CPNS 2026? Simak aturan dan pengecualiannya.

Batas usia pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 menjadi salah satu persyaratan penting yang perlu diketahui calon pelamar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 6 Tahun 2024, pelamar CPNS harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar.

Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian batas usia maksimal hingga 40 tahun untuk sejumlah jabatan tertentu. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelamar yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan batas usia ini penting dipahami karena pendaftaran CPNS tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan baru atau fresh graduate. Masyarakat dari berbagai kelompok usia tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan tersebut juga menjadi acuan bagi calon pelamar untuk memeriksa kelayakan usia sebelum mengikuti seleksi. Lantas, berapa batas usia pendaftaran CPNS 2026 dan siapa saja yang bisa mendapatkan pengecualian? Berikut penjelasannya.

Batas Usia Pendaftaran CPNS

Pemerintah menetapkan batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun bagi pelamar CPNS pada saat melakukan pendaftaran. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi aparatur sipil negara (ASN), termasuk menjadi PNS, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.