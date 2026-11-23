Profil Andi Amran Sulaiman, Mentan yang Diusulkan Prabowo Jadi Calon Wakil Presiden

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres). Prabowo menyebut nama tersebut merupakan hasil pertimbangannya setelah berkonsultasi dengan partai-partai koalisi dan Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen, saya sudah konsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra," kata Prabowo seusai menyerahkan dua nama usulan cawapres kepada MPR di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Prabowo menjelaskan, pengisian jabatan wakil presiden memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Karena itu, dia mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk membahas pengusulan tersebut.

Prabowo menegaskan, dua nama yang diajukan merupakan pilihannya sendiri. Selanjutnya, dia menyerahkan proses pemilihan kepada MPR.

"Ini keputusan saya. Saya yakin mereka dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Profil Andi Amran Sulaiman

Mengutip keterangan Kementerian Pertanian, Andi Amran Sulaiman lahir pada 27 April 1968. Dia merupakan pengusaha asal Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 25 Oktober 2023.