Harga BBM Terbaru Berlaku Hari Ini 23 November 2026: Pertamina, Shell, BP dan Vivo

, Jurnalis-Senin, 23 November 2026 |05:00 WIB

JAKARTA - Harga BBM terbaru yang berlaku di SPBU di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo hari ini, Senin 23 November 2026. Harga BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina hingga Shell bervariasi, sedangkan harga BBM subsidi seperti Pertalite masih tetap.

Pertamina menetapkan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM subsidi tersebut belum mengalami perubahan harga di November 2026.

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Pertamina menjual harga Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, Pertamina menjual harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Di SPBU Shell, Shell V-Power Nitro+ (RON 98) dijual Rp19.600 per liter. Sedangkan Shell V-Power Diesel dijual Rp25.420 per liter yang berlaku di November 2026.

Di SPBU BP, harga BP 92 dibanderol Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter.

Sementara, Vivo menetapkan harga BBM jenis Revvo 92 sebesar Rp16.130 per liter dan Revvo 95 Rp19.330 per liter. Sementara itu, Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo yang berlaku hari ini: