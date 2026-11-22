5 Fakta KA Bandara dari Bogor ke Soekarno-Hatta, Tarif Rp85.000 dan Waktu Tempuh 106 Menit

Kabar baik bagi masyarakat Bogor dan Depok yang ingin bepergian ke Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA – Kabar baik bagi masyarakat Bogor dan Depok yang ingin bepergian ke Bandara Soekarno-Hatta. KAI Commuter akan memperpanjang layanan Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Bogor mulai 1 Desember 2026. Perluasan rute ini menawarkan alternatif perjalanan langsung menuju bandara dengan estimasi waktu tempuh sekitar 106 menit dari Bogor.

Perpanjangan layanan tersebut akan melewati Stasiun Depok Baru dan menjadi bagian dari pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026. Namun, pengoperasiannya masih menunggu penyelesaian proses perizinan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Lantas, apa saja yang perlu diketahui masyarakat mengenai perpanjangan rute KA Bandara Soekarno-Hatta hingga Bogor?

Berikut lima fakta yang telah dirangkum Okezone.com.

1. Beroperasi 1 Desember 2026

KAI Commuter menargetkan perpanjangan layanan KA Bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Bogor mulai beroperasi pada 1 Desember 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan pemberlakuan Gapeka 2026.

Direktur Operasi dan Komersial KAI Commuter Heri Siswanto mengatakan, pihaknya tengah mengurus izin operasional dan izin pelayanan kepada DJKA Kementerian Perhubungan.

"Saat ini kami sedang mengurus tentang izin operasi dan izin pelayanan, sudah berproses di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mudah-mudahan kalau sudah keluar, ini akan sama ya dengan pemberlakuan Gapeka di 2026 yaitu 1 Desember," kata Heri di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda juga menyampaikan bahwa perusahaan tengah mematangkan persiapan perpanjangan layanan tersebut agar dapat beroperasi sesuai target.