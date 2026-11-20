KA Bandara Soekarno-Hatta Diperpanjang hingga Bogor, Waktu Tempuh 106 Menit

Layanan Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta akan diperpanjang hingga Stasiun Bogor mulai 1 Desember 2026 .(Foto: Okezone.com)

JAKARTA– Layanan Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta akan diperpanjang hingga Stasiun Bogor mulai 1 Desember 2026 dengan estimasi waktu tempuh sekitar 106 menit. Perluasan layanan ini akan mulai beroperasi bersamaan dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026 dan diharapkan memperluas akses masyarakat dari wilayah Bogor menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Direktur Operasi dan Komersial KAI Commuter Heri Siswanto mengatakan, pengoperasian layanan tersebut saat ini masih menunggu penerbitan izin operasional dan izin pelayanan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Proses perizinan tersebut tengah berjalan dan ditargetkan selesai sebelum jadwal operasional pada 1 Desember 2026.

"Saat ini kami sedang mengurus izin operasi dan izin pelayanan. Prosesnya sudah berjalan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mudah-mudahan kalau sudah keluar, pengoperasiannya akan bersamaan dengan pemberlakuan Gapeka 2026, yaitu 1 Desember," kata Heri di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pada tahap awal pengoperasian, KAI Commuter menyiapkan tiga perjalanan KA Bandara dari Stasiun Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jadwal keberangkatan tersedia pada pagi dan malam hari, yakni sekitar pukul 04.52 WIB, 09.00 WIB, dan 20.00 WIB.

"Untuk keberangkatannya memang pagi hanya dua kali, sekitar pukul 04.52 WIB dan 09.00 WIB. Kemudian malam ada satu kali, sekitar pukul 20.00 WIB," ujar Heri.

Dalam skema perpanjangan rute tersebut, terdapat dua stasiun tambahan yang menjadi titik pemberhentian, yaitu Stasiun Bogor dan Stasiun Depok Baru. Sementara itu, rute perjalanan dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta tetap melalui stasiun-stasiun yang selama ini melayani KA Bandara.

Rute perjalanan dari Bogor akan melewati Stasiun Depok Baru, kemudian Manggarai, Sudirman, BNI City, Duri, Rawa Buaya, dan Batu Ceper sebelum tiba di Bandara Soekarno-Hatta.