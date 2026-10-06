Detik-Detik Bandara Soetta Tutup Total saat Erupsi Anak Krakatau, Rugi Rp40 Miliar

JAKARTA - Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) ditutup total pada 6 hingga 8 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penutupan Bandara Soetta ini menjadi peristiwa bersejarah dalam operasional bandara terbesar di Indonesia tersebut.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Agus Haryadi mengatakan, sepanjang pengalamannya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta sejak 1992, belum pernah terjadi penutupan bandara secara keseluruhan.

"Sepanjang yang saya tahu, saya bekerja di Soekarno-Hatta dari tahun 92, artinya sudah 35 tahun, belum pernah mengalami penutupan bandara secara total," ujarnya dalam acara bersama Kementerian Perhubungan di Bandung, dikutip Jumat (2/10/2026).

Agus mengatakan, saat pandemi Covid-19 melanda selama kurang lebih 3 tahun itu bahkan bandara Soetta tidak mengalami penutupan total. Hanya ada pembatasan mobilitas dalam rangka meminimalisir penyebaran virus, sehingga bandara saat itu statusnya masih beroperasi melayani mobilitas masyarakat.

"Covid pun tidak tutup. Status bandara itu open. Kalau ini benar-benar close," katanya.

Agus menjelaskan, penutupan sebagian Bandara Soetta sebelumnya memang beberapa kali terjadi, misalnya ketika salah satu landasan pacu mengalami perbaikan atau gangguan. Namun, penutupan seluruh operasional bandara baru dilakukan dalam kejadian sebaran abu vulkanik tersebut.

Keputusan penutupan dilakukan setelah hasil pengujian menunjukkan adanya abu vulkanik yang berpotensi membahayakan penerbangan. Agus mengatakan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan penumpang dan awak pesawat.

"Setelah BMKG memastikan bahwa dari hasil paper test, hasil black glass ternyata positif, kita tidak mau mengambil risiko dan langsung kita lakukan penutupan," jelasnya.