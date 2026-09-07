Bandara Soetta hingga Halim Masih Ditutup Hari Ini hingga 23.59 WIB Efek Abu Anak Krakatau

Bandara Soetta hingga Halim Masih Ditutup Hari Ini hingga 23.59 WIB Efek Abu Anak Krakatau

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperpanjang penutupan 4 bandara hari ini yang terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau hingga pukul 23.59 WIB

Keempat bandara yang ditutup hingga tengah malam itu antara lain, Bandara Soekarno-Hatta (CGK) di Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) di Jakarta, Bandara Radin Inten II (TKG) di Lampung, serta Bandara Husein Sastranegara (BDO) di Bandung.

"Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa bandara PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengalami penghentian operasional penerbangan," tulis pengumuman resmi InJourney melalui akun instagram resminya, Senin (7/9/2026).

InJourney Airports menegaskan komitmennya untuk mengedepankan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh penumpang selama masa darurat ini. Calon penumpang yang terdampak imbau untuk terus memantau status jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai masing-masing, atau menghubungi layanan Contact Center InJourney Airports di nomor 172 untuk memperoleh informasi dan bantuan lebih lanjut.

Sebelumnya AirNav Indonesia juga mengeluarkan pernyataan resmi melalui penerbitan pembaruan Notice to Airmen (NOTAM) A3387/26 (NOTAMR A3373/26). Disebutkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih berstatus closed akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan berlaku mulai pukul 17.33 WIB, dengan estimasi dibuka kembali pada pukul 23.59 WIB, 7 September 2026.