Prabowo Kantongi Investasi China Rp1.300 Triliun, Ini Daftar Proyeknya

JAKARTA - Indonesia menerima komitmen investasi dan kerja sama strategis dari China senilai USD71,8 miliar atau setara lebih dari Rp1.300 triliun. Hal ini disaksikan Presiden Prabowo Subianto di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China.

Kesepakatan tersebut mencakup empat proyek strategis yang meliputi pengembangan kota pintar (smart city), manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, hingga pengembangan teknologi coal-to-ethanol.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, salah satu proyek terbesar dalam kesepakatan tersebut adalah pengembangan 10 lokasi awal future smart city dengan nilai investasi sekitar USD50 miliar.

Proyek tersebut melibatkan PT Kota Masa Depan Indonesia yang berada di bawah Danantara bersama konsorsium yang dipimpin Shaanxi.

"Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan," ujar Rosan dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).

Selain pengembangan kota pintar, pemerintah juga memperkuat komitmen investasi perusahaan teknologi asal China, Hisense, di Indonesia. Kerja sama yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Danantara tersebut memiliki nilai komitmen investasi sekitar USD10 miliar.

Investasi itu mencakup pembangunan laboratorium riset dan pengembangan bersama, pengembangan talenta, serta manufaktur peralatan rumah tangga.

Selanjutnya, Danantara menjalin penguatan kemitraan pembiayaan infrastruktur dengan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC). Kerja sama tersebut memiliki nilai sekitar USD10 miliar.

Sementara itu, proyek keempat mencakup pengembangan teknologi coal-to-ethanol melalui kerja sama Kemendiktisaintek dan PT Pertamina (Persero) dengan Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd. Nilai investasi proyek tersebut mencapai USD1,8 miliar.

Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan dan transfer teknologi sehingga Indonesia dapat memperkuat penguasaan teknologi di sektor pengolahan batu bara.