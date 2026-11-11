Peluang Bisnis Terbuka Lebar, Kemenperin Pacu Investasi Industri Gas Nasional

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri gas nasional menyimpan prospek pasar yang sangat menjanjikan seiring terbukanya ruang investasi untuk menekan ketergantungan impor dan menopang laju hilirisasi manufaktur.

Kebutuhan domestik yang terus membesar menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas produksi di dalam negeri.

Sekretaris Direktur Jenderal Industri Farmasi, Kimia, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Putu Nadi Astuti menekankan sektor industri gas nasional memiliki ruang pertumbuhan pasar yang terbuka lebar seiring tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Kebutuhan domestik yang belum tergarap optimal membuka jalan bagi produsen lokal untuk mengisi celah pasokan bahan baku gas industri.

"Impor enam kelompok gas pada 2025 mencapai 33,46 juta dolar AS dengan berat 85.000 ton, di mana 88,7 persennya berkonsentrasi pada argon, karbon dioksida, dan gas mulia selain argon yang bisa menjadi fokus pendalaman peluang pasar," ujar Putu Nadi dalam Technical Seminar 'Indonesia Gases Energy Industry Chain Expo', di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Peluang ekspansi tersebut selaras dengan arah pengembangan sektor pengguna di hilir. Masuknya investasi skala besar pada rantai hilirisasi menjadi katalis positif yang secara langsung memperluas basis konsumen industri gas.

Prospek ekspansi industri gas kian diperkuat oleh masifnya aliran modal pada sektor pengolahan serta bergairahnya operasional pabrik di tanah air. Lonjakan aktivitas di sektor pengguna tersebut menjadi indikator penting menguatnya serapan gas sebagai komponen penopang rantai produksi.

"Sepanjang Januari sampai September 2026 investasi hilirisasi tercatat sekitar Rp480 triliun dan PMI Manufaktur Oktober menyentuh 54 atau tertinggi dalam 31 bulan, yang memberi sinyal positif bagi aktivitas industri pengguna," kata Putu.