Indonesia Buka Keran Investasi PLTS 100 GWp Senilai Rp1.140 Triliun

JAKARTA - Indonesia membuka peluang investasi bagi perusahaan China untuk menggarap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Proyek energi terbarukan tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp1.140 triliun.

Peluang investasi jumbo itu ditawarkan seiring ambisi Indonesia mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Selain pembangunan PLTS, investasi juga dibutuhkan untuk memperkuat jaringan transmisi dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

Peluang kerja sama tersebut dibahas dalam forum China RE Invest Indonesia 2026 yang berlangsung di Beijing, beberapa hari lalu. Forum ini digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing bersama Tenggara Strategics dan CSIS Indonesia untuk mempertemukan pemerintah serta pelaku industri dari Indonesia dan China.

Dalam forum tersebut, perwakilan PT PLN (Persero) bertemu langsung dengan investor dan lembaga pembiayaan China melalui sesi penjajakan bisnis (business matchmaking) guna membahas potensi kemitraan di sektor ketenagalistrikan.

Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Strategis Pembangkitan PLN, Parulian Noviandri mengungkapkan, program PLTS 100 GWp mencakup sekitar 89,1 GWp kapasitas yang terhubung dengan jaringan PLN dan 11,7 GWp di luar jaringan PLN.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan investasi, regulasi, dan infrastruktur pendukung, PLN telah mengidentifikasi sekitar 35 GWp yang berpotensi dikembangkan hingga 2029," ungkap Parulian melalui keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).

"Secara keseluruhan, program itu diperkirakan membutuhkan investasi Rp1.140 triliun dan berpotensi menciptakan sekitar 2,8 juta lapangan kerja selama tahap konstruksi," sambungnya.