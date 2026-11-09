Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Serangan Siber Ancam Dana Nasabah, Ini Risiko yang Mengintai Perbankan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |10:11 WIB
Serangan Siber Ancam Dana Nasabah, Ini Risiko yang Mengintai Perbankan
Serangan siber menjadi ancaman serius bagi industri perbankan. (Foto; Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Serangan siber menjadi ancaman serius bagi industri perbankan karena tidak hanya berpotensi melumpuhkan layanan transaksi, tetapi juga mengancam keamanan data dan dana nasabah. Kebocoran informasi, pencurian data pribadi, hingga penyalahgunaan akses rekening merupakan sejumlah risiko yang dapat terjadi ketika sistem keamanan digital perbankan berhasil ditembus peretas.

Ancaman tersebut kembali menjadi sorotan setelah Crédit Mutuel Arkéa, salah satu grup perbankan koperasi terbesar di Prancis, mengalami serangan siber yang diduga menyebabkan kerugian hingga ratusan juta euro. Insiden ini sekaligus menunjukkan besarnya risiko keamanan yang berasal dari rantai pasok teknologi informasi, khususnya melalui penyedia layanan pihak ketiga.

Serangan yang diungkap pada 4 November 2026 tersebut kini tengah diselidiki regulator keuangan dan aparat penegak hukum Prancis. Insiden itu juga menjadi perhatian para pakar keamanan siber karena dinilai berpotensi menjadi salah satu kasus pembobolan perbankan terbesar di Eropa sepanjang tahun ini.

Berdasarkan keterangan resmi Crédit Mutuel Arkéa, pelaku diduga memperoleh akses ke lingkungan sistem perbankan melalui platform penyedia layanan eksternal. Pihak bank menegaskan serangan tersebut tidak berasal dari anak perusahaan perbankan digitalnya, Fortuneo, sebagaimana sejumlah informasi awal yang sempat beredar di media sosial dan forum industri.

Setelah berhasil menembus sistem, pelaku diduga memanfaatkan akun milik bank untuk melakukan transfer dana tanpa izin ke sejumlah institusi keuangan lain. Penyelidik kini tengah menelusuri bagaimana peretas dapat memanfaatkan sistem yang dipercaya bank dan memperoleh akses untuk menjalankan transaksi keuangan tersebut.

Besarnya kerugian akibat serangan ini masih dalam penyelidikan. Peneliti blockchain independen, ZachXBT, melaporkan sekitar 118 juta euro atau setara dengan 133 juta dolar AS diduga telah dicuri. Dana tersebut diperkirakan dipindahkan melalui sejumlah rekening dan kemungkinan dialihkan ke platform aset kripto untuk menyamarkan jejak transaksinya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3252932//siber-FVhe_large.jpg
Antisipasi Serangan Siber Global, Perbankan Diminta Siaga 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/622/3251394//bitcoin-vnZb_large.jpg
Bursa Kripto Indodax Jadi Target Serangan Siber hingga Nasib Dana Nasabah, Ini Fakta Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3251013//bssn-r8Kv_large.jpg
Hadapi Ancaman Siber, BSSN Bangun Kolaborasi Asean-Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249835//rupiah-zj7m_large.jpeg
GWM Perbankan Dipangkas Picu Likuiditas Berlebihan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248167//ojk-uPIJ_large.jpg
OJK Perketat Aturan Rencana Bisnis Bank, Risiko Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247849//tni-VGxC_large.jpg
Satsiber TNI Kembangkan Pertahanan Nasional ‘Mata Dewa’, Apa Fungsinya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement