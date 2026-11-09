Serangan Siber Ancam Dana Nasabah, Ini Risiko yang Mengintai Perbankan

JAKARTA – Serangan siber menjadi ancaman serius bagi industri perbankan karena tidak hanya berpotensi melumpuhkan layanan transaksi, tetapi juga mengancam keamanan data dan dana nasabah. Kebocoran informasi, pencurian data pribadi, hingga penyalahgunaan akses rekening merupakan sejumlah risiko yang dapat terjadi ketika sistem keamanan digital perbankan berhasil ditembus peretas.

Ancaman tersebut kembali menjadi sorotan setelah Crédit Mutuel Arkéa, salah satu grup perbankan koperasi terbesar di Prancis, mengalami serangan siber yang diduga menyebabkan kerugian hingga ratusan juta euro. Insiden ini sekaligus menunjukkan besarnya risiko keamanan yang berasal dari rantai pasok teknologi informasi, khususnya melalui penyedia layanan pihak ketiga.

Serangan yang diungkap pada 4 November 2026 tersebut kini tengah diselidiki regulator keuangan dan aparat penegak hukum Prancis. Insiden itu juga menjadi perhatian para pakar keamanan siber karena dinilai berpotensi menjadi salah satu kasus pembobolan perbankan terbesar di Eropa sepanjang tahun ini.

Berdasarkan keterangan resmi Crédit Mutuel Arkéa, pelaku diduga memperoleh akses ke lingkungan sistem perbankan melalui platform penyedia layanan eksternal. Pihak bank menegaskan serangan tersebut tidak berasal dari anak perusahaan perbankan digitalnya, Fortuneo, sebagaimana sejumlah informasi awal yang sempat beredar di media sosial dan forum industri.

Setelah berhasil menembus sistem, pelaku diduga memanfaatkan akun milik bank untuk melakukan transfer dana tanpa izin ke sejumlah institusi keuangan lain. Penyelidik kini tengah menelusuri bagaimana peretas dapat memanfaatkan sistem yang dipercaya bank dan memperoleh akses untuk menjalankan transaksi keuangan tersebut.

Besarnya kerugian akibat serangan ini masih dalam penyelidikan. Peneliti blockchain independen, ZachXBT, melaporkan sekitar 118 juta euro atau setara dengan 133 juta dolar AS diduga telah dicuri. Dana tersebut diperkirakan dipindahkan melalui sejumlah rekening dan kemungkinan dialihkan ke platform aset kripto untuk menyamarkan jejak transaksinya.