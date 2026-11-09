Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi Serangan Siber Global, Perbankan Diminta Siaga 24 Jam

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |09:24 WIB
Antisipasi Serangan Siber Global, Perbankan Diminta Siaga 24 Jam
OJK meminta seluruh perbankan nasional meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh perbankan nasional meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang belakangan marak menyasar lembaga keuangan di berbagai negara. OJK juga menginstruksikan perbankan untuk memperketat pengawasan sistem teknologi informasi (TI) selama 24 jam guna mendeteksi potensi gangguan sejak dini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan personel teknologi informasi di seluruh bank sejak Jumat pekan lalu. Koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sistem pertahanan digital perbankan.

"Betul sekali, kita concern mengenai masalah ini. Sejak Jumat minggu lalu Pengawas IT Perbankan OJK sudah melakukan koordinasi dengan personel IT seluruh bank-bank untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Dian saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Selain melakukan koordinasi teknis, OJK juga telah beberapa kali mengirimkan surat imbauan kepada jajaran manajemen perbankan. Surat terbaru yang dikirimkan pekan lalu berisi penegasan agar bank meningkatkan langkah pencegahan terhadap potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem teknologi informasi maupun operasional layanan kepada nasabah.

Dian mengatakan, manajemen bank diminta terus memantau perkembangan ancaman siber dan memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan optimal.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252565//kredit-48wt_large.png
DHE SDA Bisa Jadi Agunan Kredit, OJK Dorong Bank Perluas Pembiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/278/3252377//ojk-prGi_large.jpg
OJK Siapkan Ganti Rugi Investor Korban Saham Gorengan, Begini Mekanismenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251900//syariah-Dg5u_large.png
OJK Siapkan 3 Skema Baru Bank Syariah, Pembiayaan UMKM Jadi Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/622/3251394//bitcoin-vnZb_large.jpg
Bursa Kripto Indodax Jadi Target Serangan Siber hingga Nasib Dana Nasabah, Ini Fakta Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/622/3250433//investasi-ldbF_large.jpg
Daftar Investasi Bodong yang Perlu Diwaspadai, Ada Cari Uang hingga Olymptrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/320/3251249//pinjol-TGb1_large.jpg
5 Fakta Pinjol Ilegal hingga Investasi Bodong yang Masih Mengintai Masyarakat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement