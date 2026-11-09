Antisipasi Serangan Siber Global, Perbankan Diminta Siaga 24 Jam

OJK meminta seluruh perbankan nasional meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh perbankan nasional meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang belakangan marak menyasar lembaga keuangan di berbagai negara. OJK juga menginstruksikan perbankan untuk memperketat pengawasan sistem teknologi informasi (TI) selama 24 jam guna mendeteksi potensi gangguan sejak dini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan personel teknologi informasi di seluruh bank sejak Jumat pekan lalu. Koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sistem pertahanan digital perbankan.

"Betul sekali, kita concern mengenai masalah ini. Sejak Jumat minggu lalu Pengawas IT Perbankan OJK sudah melakukan koordinasi dengan personel IT seluruh bank-bank untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Dian saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Selain melakukan koordinasi teknis, OJK juga telah beberapa kali mengirimkan surat imbauan kepada jajaran manajemen perbankan. Surat terbaru yang dikirimkan pekan lalu berisi penegasan agar bank meningkatkan langkah pencegahan terhadap potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem teknologi informasi maupun operasional layanan kepada nasabah.

Dian mengatakan, manajemen bank diminta terus memantau perkembangan ancaman siber dan memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan optimal.