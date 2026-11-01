Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bursa Kripto Indodax Jadi Target Serangan Siber hingga Nasib Dana Nasabah, Ini Fakta Terbarunya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |14:01 WIB
Bursa Kripto Indodax Jadi Target Serangan Siber hingga Nasib Dana Nasabah, Ini Fakta Terbarunya
Bursa Kripto Indodax Jadi Target Serangan Siber hingga Nasib Dana Nasabah, Ini Fakta Terbarunya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa aset kripto Indodax menjadi target serangan siber. Pihaknya memastikan seluruh dana, aset kripto, dan data member tetap aman setelah proses mitigasi dan pemeriksaan keamanan menyusul anomali yang terdeteksi pada 29 Oktober 2026. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan kehilangan aset, transfer tidak sah, maupun kebocoran data member, sementara potensi ancaman telah berhasil dinetralisir.

CEO Indodax William Sutanto menjelaskan bahwa tim mendeteksi indikasi aktivitas tidak wajar. Sebagai langkah preventif, pihaknya kemudian menghentikan sementara layanan deposit dan penarikan untuk memberikan ruang bagi tim keamanan melakukan investigasi dan memastikan tidak ada risiko lanjutan sebelum layanan kembali dibuka.

“Pendekatan yang kami lakukan adalah sekonservatif mungkin. Ketika melihat potensi anomali, kami memilih menghentikan sementara layanan terkait terlebih dahulu agar tim dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Prioritas kami sejak awal adalah memastikan aset dan data member tetap aman sebelum layanan kembali dibuka,” ujar William di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Dalam proses penanganan, Indodax melakukan mitigasi dan evaluasi terhadap sejumlah infrastruktur utama, termasuk sistem trading, wallet, dan akun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aktivitas yang terdeteksi tidak berkembang menjadi transaksi maupun perpindahan aset secara tidak sah. Dana, aset kripto, dan data member tetap aman selama proses tersebut.

Setelah proses perbaikan, asesmen, dan verifikasi keamanan selesai, Indodax mulai membuka layanan secara bertahap pada Sabtu, 31 Oktober 2026 mulai pukul 14.00 WIB. Pembukaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai standar keamanan sebelum seluruh layanan kembali beroperasi penuh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/622/3250798/bitcoin-JMyL_large.jpg
Industri Kripto Buka Ruang Dialog dengan Ekosistem Keuangan Syariah, Benar Bisa Jadi Investasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/622/3249620/bitcoin-I4oY_large.jpg
OJK Catat 5 Insiden Aset Digital, Pengguna Kripto Diminta Tak Beri Kode OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/622/3247805/kripto-Li2O_large.jpg
Industri Global Dinamis, RI Miliki Basis Pengguna Aset Kripto Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/622/3246737/kripto-Citn_large.jpg
The Fed Soroti Inflasi AS, Investor Diajak Cermati Dinamika Pasar Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/622/3245092/bitcoin-jYQ7_large.jpg
Transaksi Kripto di RI Tembus Rp171 Triliun, Literasi hingga Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/622/3244200/bitcoin-PNfH_large.jpg
Potensi Ekonomi Industri Kripto di RI, Transaksi Tembus Rp171,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement