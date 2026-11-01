Bursa Kripto Indodax Jadi Target Serangan Siber hingga Nasib Dana Nasabah, Ini Fakta Terbarunya

JAKARTA - Bursa aset kripto Indodax menjadi target serangan siber. Pihaknya memastikan seluruh dana, aset kripto, dan data member tetap aman setelah proses mitigasi dan pemeriksaan keamanan menyusul anomali yang terdeteksi pada 29 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan kehilangan aset, transfer tidak sah, maupun kebocoran data member, sementara potensi ancaman telah berhasil dinetralisir.

CEO Indodax William Sutanto menjelaskan bahwa tim mendeteksi indikasi aktivitas tidak wajar. Sebagai langkah preventif, pihaknya kemudian menghentikan sementara layanan deposit dan penarikan untuk memberikan ruang bagi tim keamanan melakukan investigasi dan memastikan tidak ada risiko lanjutan sebelum layanan kembali dibuka.

“Pendekatan yang kami lakukan adalah sekonservatif mungkin. Ketika melihat potensi anomali, kami memilih menghentikan sementara layanan terkait terlebih dahulu agar tim dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Prioritas kami sejak awal adalah memastikan aset dan data member tetap aman sebelum layanan kembali dibuka,” ujar William di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Dalam proses penanganan, Indodax melakukan mitigasi dan evaluasi terhadap sejumlah infrastruktur utama, termasuk sistem trading, wallet, dan akun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aktivitas yang terdeteksi tidak berkembang menjadi transaksi maupun perpindahan aset secara tidak sah. Dana, aset kripto, dan data member tetap aman selama proses tersebut.

Setelah proses perbaikan, asesmen, dan verifikasi keamanan selesai, Indodax mulai membuka layanan secara bertahap pada Sabtu, 31 Oktober 2026 mulai pukul 14.00 WIB. Pembukaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai standar keamanan sebelum seluruh layanan kembali beroperasi penuh.