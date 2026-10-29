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Industri Kripto Buka Ruang Dialog dengan Ekosistem Keuangan Syariah, Benar Bisa Jadi Investasi?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |08:00 WIB
Industri Kripto Buka Ruang Dialog dengan Ekosistem Keuangan Syariah, Benar Bisa Jadi Investasi?
Industri Kripto Buka Ruang Dialog dengan Ekosistem Keuangan Syariah, Benar Bisa Jadi Investasi? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pembahasan aset kripto dalam perspektif syariah berkembang dengan ditandai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ekosistem aset digital. Namun, masih perlu literasi keuangan digital yang lebih inklusif tidak hanya mencakup potensi investasi, tetapi juga karakteristik aset, risiko, keamanan, perlindungan konsumen dan pertimbangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah menunjuk Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) untuk menjadi wadah kolaborasi bagi ekosistem fintech syariah Indonesia. 

"Perkembangan industri aset digital dan kripto perlu dibarengi dengan pemahaman yang semakin komprehensif, termasuk dari perspektif syariah," kata CEO Indodax William Sutanto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Indodax bergabung menjadi anggota AFSI sejak 20 Oktober 2026. Keanggotaan ini hadir di tengah berkembangnya pembahasan mengenai posisi aset kripto dalam perspektif syariah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ekosistem aset digital. Melalui keanggotaan ini, pihaknya berharap dapat memperluas ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai perkembangan teknologi keuangan dan isu-isu yang berkaitan dengan ekosistem halal digital di Indonesia.

Dia menilai keanggotaan di AFSI membuka ruang dialog yang lebih luas antara industri aset digital dan ekosistem keuangan syariah. "Melalui AFSI, kami berharap dapat berdialog dengan lebih banyak pemangku kepentingan mengenai manfaat, risiko, tata kelola, dan aspek perlindungan konsumen,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyatakan bahwa Bitcoin dan aset kripto lain dapat diterima secara bersyarat sebagai harta bernilai, termasuk sebagai komoditas atau aset investasi, sepanjang memenuhi prinsip syariah. 

Pandangan serupa juga muncul dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang memutuskan bahwa Bitcoin dapat dikategorikan sebagai aset digital dan sah untuk digunakan transaksi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran di Indonesia.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Bitcoin dan aset kripto lainnya tidak lagi hanya berkutat pada aspek teknologi dan investasi, tetapi juga menyentuh tata kelola, perlindungan konsumen, serta kesesuaian dengan prinsip syariah.

 

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