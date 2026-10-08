The Fed Soroti Inflasi AS, Investor Diajak Cermati Dinamika Pasar Kripto

JAKARTA - Catatan rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dirilis Federal Reserve Amerika Serikat (AS) pada 7 Oktober 2026 menunjukkan para pembuat kebijakan masih mencermati risiko inflasi.



Dokumen tersebut merangkum rapat 15-16 September 2026 yang memutuskan kenaikan suku bunga acuan menjadi 3,75%-4,00%.



Mayoritas pejabat The Fed juga menilai satu kenaikan tambahan kemungkinan masih diperlukan sebelum akhir tahun. Sikap ini antara lain dipengaruhi inflasi yang masih berada di atas target The Fed sebesar 2%.



Namun keputusan selanjutnya tetap terbuka dan bergantung pada perkembangan data ekonomi, dinamika geopolitik, dan keseimbangan risiko.



Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian menilai investor perlu melihat perkembangan tersebut secara menyeluruh dan tidak menjadikan satu keputusan atau indikator sebagai satu-satunya acuan dalam membaca pasar kripto.



“Catatan rapat FOMC menunjukkan bahwa inflasi masih menjadi perhatian The Fed. Namun, pergerakan aset kripto dipengaruhi banyak faktor, mulai dari likuiditas global, kondisi ekonomi, regulasi, hingga dinamika masing-masing aset. Karena itu, investor perlu melihat konteks yang lebih luas dan tidak bertumpu pada satu indikator ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10/2026).



Menjelang rapat FOMC berikutnya pada 27-28 Oktober, perekonomian AS masih dinilai tumbuh solid dengan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil.



Bagi investor, perubahan ekspektasi suku bunga tetap menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati karena dapat memengaruhi likuiditas dan minat terhadap aset berisiko. Karena itu, pasar masih akan memantau perkembangan data ekonomi untuk memperoleh arah kebijakan selanjutnya.



Sementara dari pasar domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah konsumen pedagang aset keuangan digital dan kripto mencapai 23,21 juta pada Agustus 2026, naik 1,23% dibandingkan Juli.