Antisipasi Ancaman Serangan Siber di Industri Keuangan Digital

JAKARTA - Lanskap ancaman siber di industri keuangan digital terus berkembang seiring pesatnya adopsi AI, otomatisasi, dan potensi komputasi kuantum (quantum computing). Kondisi ini mendorong pelaku industri untuk tidak hanya memperkuat pencegahan, tetapi juga meningkatkan kemampuan deteksi dini, kecepatan respons, mitigasi risiko, dan evaluasi berkala guna menjaga layanan serta melindungi aset konsumen.

Berdasarkan data FortiGuard Labs, sekitar 1,6 juta aktivitas serangan siber terdeteksi mengincar Indonesia dalam kurun 24 jam pada Senin (9/11).

Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan sekitar 761 ribu aktivitas, disusul sektor teknologi sekitar 386 ribu aktivitas. Angka tersebut merupakan aktivitas yang terdeteksi dan bukan jumlah insiden keamanan yang benar-benar terjadi.

Menanggapi dinamika tersebut, CEO Indodax William Sutanto menegaskan perlunya pergeseran paradigma fundamental dalam memandang keamanan siber menjadi semakin penting seiring berkembangnya kompleksitas modus serangan digital.

Dia menepis narasi keliru yang kerap beredar di media sosial mengenai ilusi sistem digital yang kebal 100% dari peretasan. Menurutnya, dalam dunia rekayasa perangkat lunak modern, tidak ada satu pun infrastruktur buatan manusia yang luput dari ancaman.

“Di era cyber pandemic di mana pelaku kejahatan siber memanfaatkan AI generatif dan otomatisasi masif, pertanyaan industri hari ini bukan lagi ‘apakah suatu sistem bisa diserang’, melainkan ‘seberapa cepat dan tangguh organisasi merespons serta memitigasi ketika anomali terdeteksi’. Kunci utamanya adalah resilience dan arsitektur pengamanan berlapis yang memastikan aset nasabah tetap aman saat ancaman terjadi,” ujar William dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Di sisi lain, menanggapi maraknya fear, uncertainty, and doubt (FUD) di kalangan investor ritel, William membagikan perspektif berimbang antara menyimpan aset secara mandiri (self-custody) melalui cold wallet dan memercayakannya pada bursa yang berizin dan berlisensi.

“Dalam self-custody, pengguna memiliki kendali sekaligus tanggung jawab penuh terhadap private key atau seed phrase. Jangan pernah menyimpannya sembarangan secara digital atau memberikannya kepada pihak lain dan wajib waspada terhadap modus penipuan baru, seperti manipulasi alamat transaksi (address poisoning). Sementara bagi pengguna yang memilih bursa, tugas kami sebagai operator berizin adalah memastikan protokol kehati-hatian (prudence) diterapkan tanpa kompromi,” tambah William.