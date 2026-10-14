Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Industri Global Dinamis, RI Miliki Basis Pengguna Aset Kripto Terbesar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |12:48 WIB
Industri Global Dinamis, RI Miliki Basis Pengguna Aset Kripto Terbesar
Industri Global Dinamis, RI Miliki Basis Pengguna Aset Kripto Terbesar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan teknologi, regulasi, dan inovasi aset digital di pasar global menjadi perhatian pelaku industri kripto Indonesia. Pertukaran wawasan internasional dinilai penting untuk mengikuti perubahan ekosistem aset digital sekaligus memastikan penerapan inovasi tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan konsumen.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam TOKEN2049 Singapore 2026, forum industri kripto dan Web3 yang mempertemukan pelaku industri, investor, pengembang teknologi, serta institusi keuangan dari berbagai negara.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan, forum internasional ini dapat menjadi sarana bagi pelaku industri untuk memahami perkembangan teknologi dan pasar aset digital di berbagai negara.

"Industri kripto global terus berkembang dengan sangat dinamis. Forum ini memberi kesempatan bagi pelaku industri untuk melihat inovasi yang berkembang di berbagai negara, membangun koneksi, serta memahami bagaimana ekosistem aset digital terus berkembang," ujar Aloysia dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

TOKEN2049 Singapore 2026 mempertemukan lebih dari 25 ribu peserta dari lebih dari 7.000 perusahaan yang berasal dari 160 negara. Acara tersebut juga menghadirkan ratusan pembicara dan lebih dari 500 peserta pameran dari berbagai bidang dalam ekosistem aset digital.

Sejumlah topik yang dibahas dalam forum tersebut meliputi perkembangan pasar aset digital, stablecoin, tokenisasi, investasi kripto, infrastruktur blockchain, Web3, serta keterlibatan institusi keuangan dalam industri aset digital.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/622/3246737/kripto-Citn_large.jpg
The Fed Soroti Inflasi AS, Investor Diajak Cermati Dinamika Pasar Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/622/3245092/bitcoin-jYQ7_large.jpg
Transaksi Kripto di RI Tembus Rp171 Triliun, Literasi hingga Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/622/3244200/bitcoin-PNfH_large.jpg
Potensi Ekonomi Industri Kripto di RI, Transaksi Tembus Rp171,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/622/3239619/bitcoin-FvyU_large.jpg
Transaksi Kripto di Indonesia Tembus Rp20,52 Triliun, Investor Tak Hanya Lirik Bitcoin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/622/3238466/kripto-OxBA_large.jpg
Pelaku Aset Keuangan Digital Dorong Pengembangan Ekosistem Kripto di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/622/3237924/kripto-Ii2V_large.jpg
Pengguna Tembus 22,69 Juta, Ini Tantangan Terbaru Industri Kripto
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement