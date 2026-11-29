Heboh Gaji Pegawai Rp439 Miliar, Ini Penjelasan Danantara

JAKARTA - Besarnya cakupan angka pembiayaan untuk sumber daya manusia (SDM) di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dianggap tidak sama halnya dalam pengertian gaji yang diterima setiap bulan.

Hal itu dikemukakan pemerhati manajemen sumber daya manusia, Yunus Triyonggo, menanggapi gaduh beban pengeluaran untuk pegawai dan pimpinan Danantara dalam setahun menembus Rp439,2 miliar yang mencuat dalam laporan keuangan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini.

Yunus menjelaskan, beban biaya SDM Danantara harus dilihat dari berbagai komponen seperti adanya kompensasi yang diberikan. Kompensasi itu, lanjut Yunus, bukan hanya berwujud gaji saja dan sudah pasti jumlahnya di atas rata-rata.

Yunus menambahkan, gaji hanya merepresentasi sebagai bagian fixed income. Namun ada juga tambahan biaya lain yang perlu dihitung kepada SDM seperti remunerasi, misalnya dalam bentuk fasilitas lain di luar gaji.

Menurut Yunus, beban biaya yang besar seperti itu dapat dimaklumi sebab Danantara dengan semangat yang masih baru memerlukan orang-orang potensial berkemampuan lebih sehingga bekerja cakap.

"Ya misalnya saja untuk level top executive, itu bisa saja sifatnya yang long term. Jadi bagaimana tergantung leverage kepada SDM ya, pasti tidak semua sama rata. Ada yang sangat besar, ada yang kecil," ucap Yunus.

Yunus menuturkan, agar dapat memahami mekanisme perhitungan gaji SDM maka biasanya menerapkan mekanisme grading system dengan menentukan posisinya.

Dari situ maka akan muncul pay level yang mempengaruhi kompensasi untuk setiap SDM dan gaji sesuai posisinya di Danantara.