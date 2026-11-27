DSI Siapkan NADI untuk Ekspor Satu Pintu Batu Bara Cs, Pendaftaran 15 Desember

JAKARTA - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI terus mematangkan persiapan peluncuran portal National Data & Intelligence (NADI) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, DSI akan membuka registrasi bagi eksportir pada 15 Desember 2026.

Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan, persiapan pembangunan sistem NADI terus berjalan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan. Pengembangan platform tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia.

"Persiapan sistem juga didukung oleh integrasi NADI dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," ujar Like dalam media briefing di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Luke menyebutkan, melalui dua putaran uji coba atau pilot project, sekitar 110 dari total sekitar 550 eksportir pada tiga kelompok komoditas telah terdaftar di NADI. Selain itu, lebih dari 500 kontrak telah diunggah ke dalam sistem tersebut.

Adapun cakupan nilai ekspor yang tercatat dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui proses uji coba tersebut telah mencapai sekitar 77 persen.

Untuk memastikan kesiapan sistem, pengujian bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah dimulai sejak 15 November 2026. Tahapan berikutnya adalah pengujian keamanan sistem melalui uji penetrasi yang dijadwalkan pada 1 Desember 2026.

Setelah itu, DSI akan membuka registrasi eksportir pada 15 Desember 2026 sebelum NADI mulai diimplementasikan secara penuh pada awal tahun depan.

Dalam rangka mendukung proses transisi, DSI juga memperluas sosialisasi dan pendampingan teknis kepada eksportir serta Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Pendampingan bersama DJBC akan dilakukan di enam sentra ekspor, yakni Dumai, Medan/Belawan, Palembang, Banjarmasin, Samarinda, dan Kendari. Kegiatan tersebut bertujuan menjelaskan alur penggunaan NADI sekaligus mengidentifikasi kendala operasional yang mungkin dihadapi pelaku usaha.