Danantara Akui Kelola Sementara Lahan Sitaan PT RAPP

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak melakukan akuisisi atas lahan yang sebelumnya dikelola PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Dony menjelaskan, PT Garuda Adidaya Nusantara mendapatkan surat dari Kementerian Kehutanan untuk menjadi pengelola sementara atas lahan RAPP yang sebelumnya dicabut konsesinya oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

PT Garuda Adidaya Nusantara, kata Dony, disiapkan untuk menjalankan fungsi pengelolaan sementara guna memastikan kegiatan operasional tetap berjalan setelah pemerintah mencabut izin perusahaan terkait.

"Jadi, bukan mengakuisisi. Ada surat dari Kementerian Kehutanan yang menunjuk kepada kami, PT Garuda Adidaya Nusantara, sebagai pengelola sementara," ujar Dony saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Kamis (26/11/2026).

Dony mengatakan, pengelolaan sementara itu sambil menunggu proses hukum pencabutan izin RAPP yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan rampung. Danantara memastikan operasional perusahan akan tetap berjalan selama masa pengelolaan.

"Kembali tadi mengelola sementara sampai dengan proses hukumnya kan pasti nggak tahu prosesnya kan. Harus dilihat, saya jangan dilibatkan dalam proses hukumnya. Saya hanya akan operasinya, menjaga supaya tadi dia tetap berjalan dan tentu kita akan komunikasi dengan existing pengelolanya," kata Dony.

Menurut Dony, keberlanjutan kegiatan operasional menjadi salah satu perhatian utama Danantara dalam menjalankan penugasan tersebut. "Kita tidak menginginkan ada dampak kepada masyarakat. Itu nomor satu. Tidak mau ada dampak kepada karyawan dan juga kepada masyarakat," katanya.