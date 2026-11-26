Pasar Modal Terguncang, Bagaimana Portofolio Danantara Investment Management?

JAKARTA - PT Danantara Investment Management (DIM) menyatakan, portofolio investasi publik dan treasury lebih tahan terhadap gejolak pasar modal dibandingkan indeks domestik. Portofolio senilai Rp60,6 triliun per 30 Oktober 2026 terkoreksi 8%, sementara IHSG turun 39%.

Hal ini disampaikan dalam paparan dalam Rapat Kerja terbuka dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (24/11). Ketahanan tersebut berasal dari komposisi portofolio yang tersebar di berbagai kelas aset dan negara, dari ekuitas pasar maju dan berkembang hingga obligasi global dan domestik.

"Jika portofolio kami hanya Indonesian equity, performanya akan terkoreksi cukup dalam. Kami memiliki kombinasi portofolio emerging dan developed markets yang berperforma cukup baik. Valuasi kami tersaring lebih baik dengan kombinasi kelas aset yang berbeda," ujar Managing Director Treasury and Public Investments DIM Ali Setiawan.

DIM memperkirakan koreksi bisa mencapai 30% jika portofolionya hanya berisi pasar modal Indonesia, dan hingga 40% jika seluruhnya ekuitas Indonesia.

Tetap Yakin pada Pasar Domestik

Meski menekankan diversifikasi, DIM tetap berpartisipasi di pasar saham Indonesia sebagai investor jangka panjang. Ekuitas Indonesia mencakup 9,1% portofolio DIM, jauh di atas bobot Indonesia sebesar 0,4% dalam indeks acuan global MSCI.

"Kalaupun banyak yang bilang pasar Indonesia no hope, kami masih sangat confident dengan portfolio yang kami miliki dan emiten blue chips di Indonesia. Yield pasar obligasi di Indonesia masih memberikan imbal hasil yang sangat baik," ujar Ali.

Proyeksi Laba DIM

Tekanan pasar berdampak pada laba sehingga DIM memproyeksikan laba bersih 2026 sebesar Rp800 miliar. Meski demikian, DIM tetap membukukan proyeksi laba positif. Tanpa dampak volatilitas pasar, proyeksi laba mencapai Rp2,8 triliun. Pendapatan di luar pasar modal sebesar Rp7,6 triliun juga melampaui target.

Return on average equity (ROAE) 2026 diproyeksikan sebesar 0,85%, atau 2,9% tanpa dampak volatilitas. Hal ini sebab sebagian investasi DIM berupa infrastruktur strategis yang masih dibangun dan belum menghasilkan pendapatan, seperti pabrik soda kaustik yang ditargetkan beroperasi pada 2027 dan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) pada 2028–2029.

Investor yang terekspos pasar modal memang lazim ikut terdampak ketika pasar bergejolak. Portofolio investasi global China Investment Corporation (CIC), misalnya, mencatat imbal hasil minus 2,1% pada 2008 sebelum naik menjadi 11,7% pada 2009 seiring pulihnya pasar. Karena itu, kinerja sovereign wealth fund umumnya dinilai dalam satu siklus pasar penuh, bukan dari satu tahun.