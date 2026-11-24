Laba Danantara Investment Rp800 Miliar, Tak Capai Target

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan laba bersih PT Danantara Investment Management (DIM) sepanjang tahun 2026 diproyeksikan jauh dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan.

Rosan mengatakan PT DIM pada tahun 2026 menargetkan laba bersih Rp3,4 triliun dalam RKAP, namun hingga tutup tahun 2026 diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp800 miliar. Tekanan di pasar modal menjadi salah dampak lembaga investasi tersebut sulit merealisasikan target RKAP.

"Laba bersih 2026 diproyeksikan sebesar Rp0,8 triliun, dibandingkan RKAP Rp3,4 triliun. Terutama karena tekanan pada pasar modal, yang terjadi pada saat ini, sehingga investasi di pasar modal atau investasi publik mengalami penurunan yang cukup besar," ujar Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Selasa (24/11/2026).

Meski demikian, Rosan menyebut sejumlah komponen kinerja yang berada dalam kendali manajemen masih berjalan sesuai atau lebih baik dari target RKAP. Komponen tersebut meliputi pendapatan treasury, pendapatan investasi privat, serta pengendalian biaya.

Di sisi lain, Danantara tetap menargetkan pertumbuhan neraca PT DIM pada akhir 2026 mencapai Rp248 triliun. Target tersebut didukung oleh 39 investasi yang telah ditandatangani maupun diselesaikan (sign atau close).

Memasuki 2027, Danantara menargetkan neraca PT DIM tumbuh menjadi Rp421 triliun. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, rasio imbal hasil terhadap rata-rata ekuitas atau return on average equity (ROAE) ditargetkan meningkat menjadi 4 persen.