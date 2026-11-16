Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Buka Suara soal Isu Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |09:54 WIB
Danantara Buka Suara soal Isu Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja
Danantara Buka Suara soal Isu Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja.

Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon. Namun pihak yang akan ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon hingga saat ini belum ditetapkan.

"Kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tulis pernyataan Tim Komunikasi Danantara, Senin (16/11/2026).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.

Indah menjelaskan, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon telah diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang terkena PHK. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/320/3254237/danantara-mVcS_large.jpg
Heboh Dana Cadangan Pesangon Disetor ke Danantara, Kemnaker Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/320/3253574/ceo_danantara-2c3n_large.jpg
Rosan Sebut 87% Pembiayaan RI Masih dari Bank, Ini Alternatifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/320/3253121/ceo_danantara_dan_presiden_prabowo-P7to_large.jpeg
Siapkan SDM, Danantara Indonesia Trust Realisasikan Komitmen Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3252003/danantara-Ii0u_large.jpg
Danantara Bidik Investasi Rp543 Triliun Lewat New Asia Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251399/danantara-ow0J_large.jpeg
Danantara dan TIME Jajaki Kerja Sama untuk Promosikan Potensi Investasi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251234/bumn-qgbc_large.jpg
6 Fakta Merger hingga Menutup BUMN Merugi Demi Laba Ratusan Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement